FOTOREEKS. Dit mag je verwachten van Jungle Book Light Festival ADA

27 november 2019

Het wordt opnieuw steeds vroeger donker. Voor veel mensen is dat niet de meest aangename periode van het jaar. Maar daar heeft ZOO Antwerpen al jaren een perfecte oplossing voor gevonden. Elk jaar vormt de dierentuin het decor voor een kleurrijk lichtspektakel. Dit jaar is dat niet anders. Hoewel. In tegenstelling tot China Light van de afgelopen jaren, draait het lichtfestival dit jaar rond het verhaal van Mowgli.

Voor het verhaal greep de ZOO terug naar het oorspronkelijke boek van Rudyard Kipling. De Chinese lichtkunstwerken voeren de bezoeker naar de Indiase jungle waar de bekende dierenfiguren hun avonturen beleven. Kleine verrassing: deze Mowgli is een vrolijk meisje.

Net als vorig jaar, vertrekken de Chinese kunstenaars vanuit een verhaal dat in de tuin verteld wordt met lichtsculpturen en -composities. De Chinese kunstenaars volgen het storyboard dat ze driedimensionaal tot leven brengen in de verschillende verhaalscènes.

Met het lichtfestival vieren we het lichtfeest of het Chinees Nieuwjaar naar een duizend jaar oude traditie. De verlichte figuren scheppen een feeërieke sfeer in een magische periode.

Indrukwekkende cijfers

- 68 composities

- 3.500 lichtobjecten, 800 meer dan vorig jaar

- 150 dieren

- 45 ton staal

- 32 containers

- 5.000 uren vakmanschap in China door 120 artiesten

- 30 kunstenaars aan het werk in de ZOO

- 25.000 energiezuinige lampjes 15 000 meter kabel

- 23.000 meter satijn

Praktisch

Jungle Book Light Festival loopt van 29 november tot en met 12 januari 2020 (24 en 31 december uitgezonderd). Start je bezoek tussen 18u en 20u. Je kan Jungle Book Light Festival bezoeken tijdens één van deze 3 tijdssloten:

• Van 18u00 tot 19u30

• Van 19u00 tot 20u30

• Van 20u00 tot 21u30

Het tijdsslot bepaalt wanneer je je bezoek aan het Jungle Book Light Festival start. Om 21u30 sluit het Jungle Book Light Festival de deuren. Tot dan kan je genieten van al het moois in het park.

www.zooantwerpen.be