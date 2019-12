FOTOREEKS. Dieren ZOO Antwerpen zijn braaf geweest dit jaar: Sinterklaas verwent hen met fruit, groenten, zaden, vis of insecten ADA

05 december 2019

Sinterklaas is niet alleen een kindervriend maar ook een dierenvriend. De dieren van de Antwerpse ZOO kregen donderdagochtend heel wat lekkers van de goede man. . Geen snoepjes of chocolade maar fruit, groenten, zaden, vis of insecten, allemaal aangepast aan het menu van onze dieren. Smakelijk én fijn om mee te spelen als verrijking.

Zilverrug Matadi eigende zich de ganse zak gretig toe en zocht tussen het stro naar lekkers. Brave gorilla Thandie kreeg nog net een stukje komkommer te pakken. Special delivery van de Sint voor de zeehonden: zij kregen een portie lekkere sprotjes. Net als de stokstaartjes, die genoten van hun krokante sprinkhanen.

En zo weten we dus dat ook de dieren braaf zijn geweest dit jaar.