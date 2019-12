FOTOREEKS. Antwerpenaars maken kennis met nieuwe tunnels onder Operaplein ADA

08 december 2019

10u27 0 Antwerpen Honderden nieuwsgierigen trokken zaterdagavond richting Kipdorpsite om er kennis te maken met de gloednieuwe autotunnels onder het Operaplein. Bovendien was het de laatste kans dat de restanten van de Kipdorpbrug en de Spaanse omwalling bezocht konden worden.

De afgelopen jaren werd er intensief gewerkt aan de archeologische Kipdorpsite. In de zestiende eeuw was dit een van de belangrijkste toegangspoorten naar de Antwerpse binnenstad. Via een 90 meter lange brug, kwam je via de Spaanse omwalling het centrum binnen. Die brug, samen met een bastion en een gedeelte van de stadsmuur werden blootgelegd tijdens de aanleg van de Noorderlijn onder een gedeelte van de Frankrijklei en de Italiëlei.

Zaterdagavond kon je die Kipdorpsite voor een laatste keer bezoeken tijdens een nocturne. Bezoekers konden niet alleen afdalen tot aan de voet van de omwalling maar meteen ook kennismaken met de gloednieuwe tunnels die onder het Operaplein lopen. Een unieke ervaring waar heel wat volk op af kwam.

Wie door de tunnels rijdt, zal de oude Kipdorpbrug en een deel van die Spaanse omwalling kunnen bewonderen want die werden mooi ingewerkt in het ontwerp van de tunnels.