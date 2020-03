FOTOREEKS: Antwerpen lijkt wel spookstad: verlaten straten, een leeg station en lege Grote Markt ADA

16 maart 2020

18u30 26

Lege straten, een doods Centraal Station, mondmaskers en handschoenen. Wie toch nog door de straten van Antwerpen wandelt zal een verlaten binnenstad zien. Zelden was Antwerpen zo leeg. De De Keyserlei is normaal een van de belangrijkste toegangswegen voor wie met de trein naar Antwerpen komt maar die lag er maandag verlaten bij. Dat het Centraal Station ook doods was, spreekt voor zich.

Ook de Meir, de drukste winkelstraat van Antwerpen, viel weinig te beleven. Hoewel de winkels open waren, trokken er maar weinig mensen op uit. Hetzelfde geldt voor de Groenplaats en de Grote Markt.

Opvallend was het toenemend gebruik van mondmaskers en handschoenen bij wie zich toch op straat begaf.