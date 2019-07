FOTOREEKS. 17.000 feestvierders uit de bol op elrow Town op Antwerpse Linkeroever BJS

21u45 1 Antwerpen Recreatiedomein Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever is vandaag een beetje ‘Ibiza aan de Schelde’. Liefst 17.000 feestvierders – dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar - laten zich helemaal gaan op de tweede editie van elrow Town. “We zien enkel lachende gezichten”, glundert medeorganisator Wim Van der Borght.

Nog belangrijker dan de internationaal bekende housedeejays – in de line-up staan onder meer Jamie Jones, Joseph Capriati en Loco Dice - is de beleving op het reizende festival elrow Town. De enorme poppen, bizarre personages, stuiterende inflatables, indrukwekkende steltenlopers, enorme chaos en tonnen confetti zijn dit jaar dus ook weer bij.

In de vooravond al kon het befaamde Spaanse feestconcept elrow Town, dat ook bekend staat van de feestjes op Ibiza, aan de Middenvijver het bordje sold-out ophangen. “We zien enkel lachende gezichten”, zegt medeorganisator Wim Van der Borght. “Vooral de vele animaties vallen bijzonder goed in de smaak. Dé absolute blikvanger is onze ‘Rowmuda Stage’. De tot in de puntjes afgewerkt podium, waarboven een reusachtige octopus uittorent, lokt erg veel bekijks.”

De weergoden bedachten elrow Town met een ideaal festivalweertje: 22 graden, wat lichte bewolking en weinig wind. Dat het tegen de avond wat is beginnen regenen, deert de feestvierders niet. “Het is net een welgekomen afkoeling”, aldus Van der Borght.

Van noemenswaardige incidenten was er zaterdagavond nog geen sprake. Van der Borgth “Er hebben enkele bezoekers een voet verzwikt en er zijn twee mensen met een appendicitis naar het ziekenhuis gebracht. Maar voor het overige verloopt alles rustig.”

Elrow Town duurt nog tot middernacht.

Bekijk hieronder enkele sfeerbeelden: