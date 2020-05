Fotograaf legt coronatijdperk vast met deurportretten van Antwerpse gezinnen CVDP

18 mei 2020

12u00 1 Antwerpen Tijdens deze quarantaine gaat fotograaf Rafaël Balrak langs bij Antwerpse families voor deurportretten. Met die beelden schenkt hij hen een aandenken aan deze speciale tijd.

Door de coronacrisis geraakte Rafaël technisch werkloos. Om toch iets om handen te hebben, startte hij met nieuwe fotoproject. “Met de fiets ga ik langs bij gezinnen in Antwerpen. Aan hun voordeur maak ik enkele portretfoto’s. Ze krijgen een foto en hebben de mogelijkheid om nog meer beelden aan te kopen. Op mijn Instagram- en Facebookpagina post ik er ook enkele.”

In het begin ging Rafaël voor het project langs bij vrienden, maar door het succes krijgt hij nu aanvragen langs alle kanten. “Ik vind het fijn om een babbeltje te doen met die mensen en de sociale verbondenheid te voelen. Het is leuk om te weten dat je niet alleen in deze situatie zit. De mensen zijn ook heel blij met het aandenken aan deze rare periode.”

Rafaël fotografeerde verschillende soorten families met elk hun eigen verhaal. “Het meest ingrijpende verhaal was dat van een mama die borstkanker had. Naast de quarantaine moest ze ook nog met die ziekte strijden. Het was mooi om haar te kunnen fotograferen toen ze zich weer beter voelde.”

Meer informatie over Rafaël Balrak vind je op zijn website.