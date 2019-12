Fotograaf Joris Casaer toont portretten van Oegandese families Jan Aelberts

05 december 2019

15u16 0 Antwerpen In de zijvleugel van het districtshuis van Deurne kan je de gratis expo ‘Uganda’s special needs’ bezoeken. Voor deze tentoonstelling maakte fotograaf Joris Casaer portretten van Oegandese families die kinderen met een beperking grootbrengen.

Oegandese ouders met kinderen met een beperking worden vaak uitgesloten. Het Oegandese Angel’s Centre komt op voor hun rechten en de medewerkers vechten dagelijks tegen de vooroordelen en het geweld waarmee deze ouders te maken krijgen. 11.11.11 zet deze krachtige mensen centraal in de campagne van 2019.

Voor Uganda’s Special Needs maakte fotograaf Joris Casaer portretten van Oegandese families die kinderen met een beperking grootbrengen. Ook de families namen polaroidfoto’s van hun dagelijks leven. Uganda’s Special Needs stelt de foto’s tentoon in de zijvleugel van het districtshuis.

Afspraak van zaterdag 18 januari tot zaterdag 15 februari 2020, telkens van 13 uur tot 17 uur. Toegang is gratis.