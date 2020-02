FOTOBLOK: Het nieuwe Steen krijgt stilaan vorm: vanaf eind dit jaar zal het de toegangspoort tot de stad zijn voor de cruisetoeristen ADA

06 februari 2020

Antwerpen kan ook uitkijken naar de feestelijke heropening van Het Steen, het oudste gebouw van de stad, eind 2020. Visit Antwerpen verwelkomt vanaf dan toeristen in het bezoekerscentrum, terwijl cruisepassagiers ontschepen in de fonkelnieuwe cruiseterminal. Via een belevingsparcours kan iedereen op een interactieve manier kennismaken met Antwerpen vooraleer zelf de stad in te trekken.

Zo ziet Het Steen er momenteel uit, middenin de verbouwingen.