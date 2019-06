FOTO: Spectaculaire bliksem boven Antwerpse haven AMK

19 juni 2019

13u24 42

Het heeft vannacht hevig geonweerd in Antwerpen. En dat leverde in de Antwerpse haven een spectaculair beeld op. Didier Verniers kon een foto nemen vanop de Noordnatie, waarop een spectaculair opgelichte hemel te zien is.