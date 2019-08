Foto’s Bart De Wever en Philippe Geubels misbruikt voor online reclame: “Duidelijk oplichterij” Jan Aelberts

09 augustus 2019

16u55 6 Antwerpen Foto’s van N-VA-voorzitter Bart De Wever en komiek Philippe Geubels duiken de laatste tijd op in Facebookadvertenties. “Niks mee te maken”, zegt De Wever, die er al verschillende vragen over kreeg.

“Belgen verdienen al miljoenen euro’s vanuit huis door gebruik te maken van deze maas in de wet om rijk te worden.” Met die wel erg vage boodschap onder een foto van N-VA-voorzitter en huidig formateur Bart De Wever wordt reclame gemaakt op Facebook. Waarvoor is niet helemaal duidelijk.

De reclame is afkomstig van Facebookgroep ‘Interesting Italy’, een groep die tips geeft over volgens hen toeristische bezienswaardigheden in Italië. Spam dus. Dat beseft ook De Wever zelf. “Ik ontvang behoorlijk wat mails van mensen die zich afvragen of deze informatie klopt”, reageert hij op Facebook. “Dit is duidelijk oplichterij waar zowel Philippe Geubels als ikzelf nooit toestemming voor hebben gegeven.”

Want ook komiek en tv-maker Philippe Geubels wordt opgevoerd in gelijkaardige advertenties. Bij hem is de gesponsorde boodschap afkomstig van de groep Travel To America.