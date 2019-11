Fosbury & Sons opent twee nieuwe vestigingen in Antwerpen AMK

07 november 2019

14u49 2 Antwerpen Na zijn eerste Antwerpse vestiging ‘Harmony’ aan de Mechelsesteenweg, opent Fosbury & Sons twee nieuwe locaties in Antwerpen. ‘Clarisse’, in de Lange Klarenstraat, is gepland voor het najaar van 2020. Op ‘Montevideo’, op het Eilandje, moeten we nog wachten tot 2023.

Serge Hannecart, Stijn Geeraets en Maarten Van Gool richten in 2016 Fosbury & Sons op met als missie de kantoorwereld voorgoed te veranderen onder het motto: The Renaissance of Work. Kleine én grote bedrijven (van 1 tot 100 personen en meer) uit verschillende sectoren kunnen samenkomen op de werkplekken van Fosbury & Sons. Tot nu toe kan dat in Antwerpen enkel nog aan de Mechelsesteenweg in coworkingspace ‘Harmony’, maar volgend jaar opent een tweede locatie ‘Clarisse’ in de Lange Klarenstraat.

De opening van Clarisse, goed voor 3.000 vierkante meter aan kantoorruimte in het hart van Antwerpen, is voorzien voor het najaar van 2020. Fosbury & Sons Clarisse is een kantoorgebouw uit de jaren ‘60 dat volledig vernieuwd wordt in samenwerking met OYO Architecten. Midori zal er voor het nodige krachtvoer zorgen, en Bar Giorgio, de huiselijke bar van Fosbury & Sons, zal met zijn twee terrassen een prachtig uitzicht over de stad bieden.

Op ‘Montevideo’ moeten we nog wat langer wachten, tot 2023. De werkruimte in de historische Montevideo pakhuizen op het Eilandje biedt 11.000 vierkante meter aan kantoorruimte. Er is naast meeting rooms en eventruimtes ook plaats voor grote privékantoren.

Fosbury & Sons heeft ook al drie locaties in Brussel, en plant nog een extra workingspot in de Belgische hoofdstad, maar ook in Gent, Den Haag, Amsterdam en Valencia.