Forum der Joodse Organisaties ongerust: “Mogelijk schrappen veiligheidsmaatregelen zou niet logisch zijn” ADA

18 mei 2020

16u30 0 Antwerpen Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) is ongelukkig met het voornemen van de federale regering om per ingang september geen militairen meer beschikbaar te stellen voor de bescherming van burgers en burgerdoelen. De beslissing is echter nog niet officieel genomen.

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) zegt dat de Antwerpse Joodse gemeenschap erg ongerust is over het mogelijk schrappen van de veiligheidsmaatregelen in hun buurt door de zwaarbewapende militairen er vanaf september terug te trekken.

Het FJO wijst erop dat de Belgische EU-coördinator voor terrorismebestrijding, Gilles de Kerchove, onlangs nog waarschuwde voor mogelijk nieuwe terroristische gewelddadigheden onder dekking van het Coronavirus.

“Zo houdt hij rekening met terroristische aanslagen op ziekenhuizen en medisch personeel omdat deze de samenleving zeer ernstig zouden shockeren en ontwrichten. Ook wees hij erop dat terroristische groepen nu al bezig zijn om via desinformatiecampagnes en complottheorieën hun aanhangers rijp te maken voor het verrichten van aanslagen. Veelal worden in die complottheorieën de Joden verantwoordelijk voor het Coronavirus gesteld. Dan is het niet logisch dat juist in de Joodse wijk in Antwerpen zwaarbewapende militairen uit het straatbeeld zouden verdwijnen”, aldus het FJO.

Daarom doet het FJO een oproep aan zowel de regering als het gemeentebestuur de waakzaamheid en afschrikking geenszins te verminderen. “De Joodse gemeenschap heeft in deze zware tijden eerder meer dan minder bescherming van leger en/of politie nodig.