Fortuin gemaakt met goudhandel, nu riskeren broers Goetz twee jaar cel: “Criminelen konden er met hun buit altijd terecht” Patrick Lefelon

05 december 2019

19u51 0 Antwerpen De twee zaakvoerders van goudsmelterij Tony Goetz uit Antwerpen moeten tot 2 jaar cel worden veroordeeld wegens fraude en witwassen. Dat eiste de Antwerpse procureur donderdag op de rechtbank. De goudsmelters, die tot de rijkste Belgen behoren, deden nooit controle naar de herkomst van goud dat bij hen te koop werd aangeboden. Zelfs criminelen kwamen er hun buit verkopen: “Goetz stelde geen vragen."

Wijlen stichter Tony Goetz stapte 35 jaar geleden van de diamantsector over naar de goudhandel. Zijn goudfirma in de Jacob Jacobstraat met eigen smelterij en analyselaboratium groeide uit tot een wereldspeler. In 2001 liet vader Tony zijn zaak over aan de zonen Sylvain (55) en Alain (54) Goetz. De familie Goetz bekleedt plaats 413 in de ranglijst van Rijkste Belgen met een geschat vermogen van 43 miljoen euro.

De twee broers - Sylvain woont in Schilde, Alain in Dubai - zaten donderdagochtend op de beklaagdenbank in het Antwerpse justitiepaleis. Zij worden beticht van schriftvervalsing, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook twee personeelsleden en een dertigtal klanten die in het zwart goud zouden verkocht hebben bij Goetz, staan mee terecht.

Het fraudedossier heeft enkel betrekking op goudaan- en verkopen in de periode december 2009 tot november 2011. Het onderzoek was al in 2015 klaar maar de procedureslag duurde bijna vier jaar voor het dossier eindelijk voor de strafrechter belandde.

Er is mij bij Goetz nooit naar mijn paspoort of naar de herkomst van de juwelen gevraagd Ex-Joegoslavische gewapende overvaller

‘Oud goud’

Openbaar aanklager Bart Verstraeten schetste met een sprekend voorbeeld hoe laks de controle was bij goudhandel Goetz destijds omging met de controle van het aangeboden goud. Hij citeerde uit de ondervraging van een ex-Joegoslaaf die was opgepakt voor een gewapende overval op een vertegenwoordiger van juwelen. De crimineel had de buitgemaakte gouden juwelen laten smelten bij goudhandel Goetz. “Er is mij nooit naar mijn paspoort of naar de herkomst van de juwelen gevraagd. Voor die mensen van Goetz was dat gewoon “oud goud” dat omgesmolten werd tot zuivere goudstaven. Daarna bood Goetz aan om die gouden staven terug te kopen aan de dagprijs voor zuiver goud. Ik ben daarop ingegaan en stapte wat later met 24.000 euro cash naar buiten.”

Een andere crimineel raakte zonder problemen 30 kg gestolen goud kwijt bij Goetz, al kon hij geen enkel document voorleggen.

Zo ging het volgens de openbare aanklager meestal bij Goetz. De omgesmolten juwelen werden door de firma opgekocht aan de dagprijs voor zuiver goud. Opmerkelijk: Goetz verkocht zijn gouden staven weer door aan de Belfius-bank. Ook bij de bank werden geen vragen gesteld over de herkomst van het goud.

Alleen al voor 2011 betaalde Goetz maar liefst 513 miljoen euro cash uit aan “niet-geïdentificeerde particuliere” klanten

De fraude zit hem in het feit dat Goetz iedereen als “particuliere klant” bestempelde en dus cash uitbetaalde. Een erfgenaam die de oude juwelen van zijn overleden moeder kwam verkopen werd in de boekhouding ingeschreven als “particulier”maar ook de professionele juwelenhandelaar kreeg die vermelding en werd dus in contact geld betaald. Alleen al voor 2011 betaalde Goetz maar liefst 513 miljoen euro cash uit aan “niet-geïdentificeerde particuliere” klanten.

Voor goudhandel met professionele klanten gold in 2010 echter een strengere witwaswetgeving met slechts beperkt toegelaten contante betalingen. Goetz omzeilde die wet door iedereen als ‘particulier’ te stempelen. “Dat deden wij meestal op vraag van de klanten zelf. Veel zakenmannen deden hun goudverkopen het liefst in het zwart”, vertelden enkele personeelsleden van Goetz aan de politie.

Enkele tientallen klanten uit België, maar ook uit Duitsland, Spanje, Nederland en Israël staan daarom mee terecht in Antwerpen.

Voor de twee hoofdbeklaagden Sylvain en Alain Goetz vorderde de procureur een celstraf van 2 jaar en elk een boete van 40.000 euro. Voor de twee personeelsleden werd 6 maanden 6 cel gevorderd. De strafmaat voor de frauderende klanten varieert van 3 tot 18 maanden.

De verdediging krijgt later deze maand het woord tijdens het proces.

George Clooney

Vorig jaar kwam verdachte Alain Goetz even in de internationale belangstelling te staan toen filmster Georges Clooney hem bestempelde als “de spil in de illegale goudhandel in Oost-Congo en Oeganda. Een rapport van een ngo die door Clooney was opgericht, verweet Alain Goetz handel te drijven in goud dat door kindarbeiders was opgedolven in oorlogsgebieden. Via de firma van Goetz kwam het goud in het legale circuit terecht.

Alain Goetz ontkende die beschuldigingen en dreigde met een proces wegens laster tegen George Clooney.