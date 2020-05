Forse trafiekdaling in Antwerpse haven, maar hoopgevende signalen uit China BJS/BLG

19 mei 2020

17u59 1 Antwerpen De coronacrisis laat zich in de Antwerpse haven fors voelen op het vlak van terugvallende goederenstromen. Waar er na het eerste kwartaal nog sprake was van een stijging van de totale goederenoverslag met 4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019, is dat na vier maanden nog slechts 0,4 procent. Er is wel een sterke stijging in lege containers richting China, wat een teken van herstel zou zijn van de productie daar.

De positieve cijfers van het eerste kwartaal waren vooral te danken aan de containertrafiek, die er met 9,5 procent in TEU op vooruit ging ten opzichte van 2019. In april viel dat segment terug, waardoor er in vergelijking met januari-april 2019 nog slechts een stijging van 6,1 procent is. “De gevolgen van geschrapte afvaarten zullen zich verder laten voelen in de rest van het tweede kwartaal”, vreest havenbedrijf Port of Antwerp bovendien.

Bij de breakbulk, met staal als belangrijkste product, was er door internationale handelsperikelen sowieso al een forse daling opgetekend tijdens het eerste kwartaal (-27,8 procent) en die zet zich met april erbij nog door tot -29,1 procent. De overslag van RoRo is door het gebrek aan productie in de automobielsector tijdens de eerste vier maanden van dit jaar met 16,2 procent teruggelopen. De overslag van vloeibare bulk is slechts met 2,5 procent afgenomen.

“Ondanks een mindere maand in april weet de haven zich inzake goederenoverslag nog staande te houden”, meent Port of Antwerp. “De impact van vraaguitval door de coronacrisis zal in de komende maanden nog verder voelbaar zijn.”

De koepel van havenwerkgevers CEPA gaf dinsdag in De Standaard nog aan dat 28 tot 37 procent van alle ‘losse’ havenarbeiders momenteel zonder werk zit.