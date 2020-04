Fons Duchateau (N-VA) niet blij met richtlijn over bezoek aan woonzorgcentra: “Schuif beslissing paar weken op, want nu is situatie nog te onveilig” Philippe Truyts

15 april 2020

21u29 0 Antwerpen Dat bewoners van woonzorgcentra voortaan één bezoeker kunnen ontvangen, vindt Antwerps schepen van Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) géén goed idee. “Het kan nu nog niet op een veilige manier worden georganiseerd. Daarom roep ik op om de beslissing een paar weken op te schuiven. Laat de specialisten eerst nog advies inwinnen op het terrein.”

De richtlijn van de Nationale Veiligheidsraad over het bezoek in woonzorgcentra krijgt kritiek uit verschillende hoeken. Zo reageert topvrouw Margot Cloet van Zorgnet-Icuro vol ongeloof. Ze adviseert de woonzorgcentra de richtlijn niet te volgen.

Eerst immuniteitstesten

Fon Duchateau sluit zich daarbij aan. “Let wel, ik heb er alle begrip voor dat mensen (op) bezoek willen in de rusthuizen. Alleen zijn die er niet klaar voor. Je kunt het pas doen wanneer je immuniteitstesten hebt van bewoners en personeel. Momenteel is er ook onvoldoende beschermingsmateriaal voor bezoekers, hoewel federaal minister Philippe De Backer (Open Vld) en de Vlaamse regering hun best doen.”

Duchateau maakt deel uit van de taskforce van Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) voor de aanpak van de coronacrisis. “Met die taskforce proberen we de actuele situatie van onze woonzorgcentra te beheersen. Als je daar nu een heel aantal mensen binnenbrengt, neemt de kans op besmetting weer toe. Laten we dus nog een paar weken wachten.”