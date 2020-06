Fonds Vrijetijdsparticipatie tijdelijk ook voor bezoek aan ZOO Antwerpen en vrijetijdspakketten AMK

05 juni 2020

17u16 0 Antwerpen Het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie van de stad Antwerpen ondersteunt mensen in armoede om aan vrijetijdsactiviteiten te doen. Omdat in deze uitzonderlijke tijden de toegang tot het reguliere aanbod beperkt is, kunnen de middelen van het fonds tijdelijk ook gebruikt worden voor bezoeken aan de ZOO Antwerpen of voor vrijetijdspakketten.

Het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie komt normaal gezien enkel tussen bij deelname aan sport-, cultuur- of jeugdwerkactiviteiten en evenementen. Concreet kunnen de middelen dus besteed worden aan een cinema- of theaterbezoek, maar ook aan lidmaatschap bij een sportclub of het inschrijvingsgeld voor een kunst- of muziekacademie.

“Om ook mensen in armoede zo veel mogelijk kansen te geven om te participeren aan vrije tijd in deze uitzonderlijke situatie, wijzigen we tijdelijk het toelagereglement”, aldus schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud. “Op die manier kunnen de organisaties ook een deel van de middelen besteden aan vrijetijdspakketten en kan men bovendien ook ondersteuning krijgen voor een bezoekje aan de Antwerpse dierentuin, omdat de ZOO één van de weinige vrijetijdslocaties is die geopend zal zijn in de zomer, én enorm geliefd is!”

In 2020 wordt 147.425 euro uitgetrokken voor vrijetijdsparticipatie, verdeeld over 27 organisaties. Daarvan is 114.425 euro bestemd voor de vrijetijdsloketten in de verschillende districten en 33.000 euro voor 26 kleinere organisaties.