Folksfront.com verspreidt extreemrechtse pamfletten op Kiel: “Nazi-posters met heel haatdragende teksten” ADA

06 september 2020

11u59 2 Antwerpen De afgelopen twee maanden duiken er op verschillende plekken in de buurt van het Kiel posters en pamfletten op die nazistisch getint zijn. Het zijn leden of sympathisanten van het forum folksfront.com die de pamfletten verspreiden.

Het is buurtbewoner Mohammed Amin El Yaakoubi die de kat de bel aanbond. “De laatste twee maanden zie ik veel Nazi-posters met heel haatdragende teksten erop in de buurt van Kiel. Meestal staat er “Holocaust is fake” of “Stop the jews” op. Ik vind ze onder mijn ruitenwissers, op palen en op het plein in de buurt.”

Folksfront.com is een forum waar extreemrechtse sympathisanten hun idee geven over hoe de samenleving zich zou moeten organiseren. Zo willen ze een migratiestop en willen ze een einde aan “het corrupte democratische systeem” en een systeem waarbij enkel “de inwoners van de staat” mogen stemmen.