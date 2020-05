Folders en virtuele zitdagen moeten burgers informeren over Oosterweelverbinding

BJS

19 mei 2020

11u40 0 Antwerpen Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, gaat in Antwerpen folders bussen met informatie over het project. Wie wil, kan ook een online afspraak maken met een Oosterweelexpert.

In juni start het openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunning voor de grote Oosterweelwerken op de rechteroever. Normaal gezien zou bouwheer Lantis infodagen organiseren, maar daar ziet de organisatie omwille van de coronacrisis van af.

In de plaats gaat Lantis deze week in heel Antwerpen folders bussen. In de folders worden de basisprincipes van de Oosterweelverbinding uitgelegd en staat informatie over de werken. Geïnteresseerden kunnen ook een online afspraak maken met een Oosterweelexpert. Die houdt tussen 25 mei en 4 juni ‘virtuele zitdagen’.