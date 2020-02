Floris Primsstraat vanaf eind maart op de schop BJS

19 februari 2020

09u40 0 Antwerpen De Floris Primsstraat in de Antwerpse Tentoonstellingswijk gaat vanaf 30 maart 2020 op de schop. De werkzaamheden duren vermoedelijk tot eind augustus 2020.

De volledige riolering wordt vervangen en er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Deze werken duren tot eind juni. Gedurende deze werken blijven aan beide kanten van de straat de voetpaden behouden.

In een volgende fase worden de voetpaden opgebroken, nieuwe fundering gelegd en voorlopige steenslag zodat bewoners te voet hun huis kunnen bereiken.

Ook worden de parkeerstroken aangelegd in kasseien. Er komen in de straat drie verkeersplateau’s en de rijbaan komt in asfalt.

Bewoners kunnen op 26 februari 2020 doorlopend tussen 19 uur en 20 uur terecht in dienstencentrum Liberty (Jan Van Rijswijcklaan 288, 2020 Antwerpen) voor info over de werken.