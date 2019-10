Flits jezelf terug naar 1584, 1796 of 1898: UAntwerpen start met proefproject ‘Tijdmachine Sint-Andries’ AMK

28 oktober 2019

11u43 3 Antwerpen Wie woonde er eind achttiende eeuw in de Lange Ridderstraat 4? Hoeveel bakkers telde het Sint-Andrieskwartier rond 1900? De antwoorden op deze en vele andere vragen kan iedereen voortaan uit de digitale Tijdmachine Sint-Andries halen, een proefproject van UAntwerpen en Stad Antwerpen.

Veel mensen zijn vertrouwd met Google Streetview: met één muisklik zie je hoe een straat of plein er vandaag uitziet. “Onze Tijdmachine Sint-Andries werkt gelijkaardig, maar voegt er een uitgebreide historische dimensie aan toe”, legt prof. Tim Soens (UAntwerpen) uit. “We hebben de tijdmachine gevoed met zeer veel foto’s en tekeningen, en met gegevens uit belastingkohieren en dergelijke meer.”

Zo kan je jezelf terugflitsen naar 1584, 1796 of 1898. Soens: “Voor die drie jaren kan je achterhalen wie in welk huis in het Sint-Andrieskwartier woonde, hoe het huis eruit zag, welk beroep er werd uitgeoefend, hoeveel huur er betaald moest worden. Je kan ook zoeken op familienaam en zo ontdekken waar je voorouders of naamgenoten in het verleden woonden.”

Het project wordt getest in de Antwerp Smart Zone, een gebied van 2,7 km² in de wijk Sint-Andries. Iedereen kan de app via App Store (Apple) of Google Play (Android) installeren op de smartphone. En je kan zelf ook je steentje bijdragen tot de verdere uitbouw van de app, door je eigen historische foto’s van Sint-Andries te delen via ‘Tijdmachine Sint-Andries’.