Flatgebouw Turnhoutsebaan onbewoonbaar verklaard na brand: “Vijftien mensen zijn huis kwijt” Jan Aelberts

16 september 2019

14u06 3 Antwerpen Op de bovenste etage van een appartementsgebouw op de Turnhoutsebaan brak zondag rond 17.20 uur brand uit. Het gebouw met vier verdiepingen is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Vijftien mensen moeten op zoek naar een nieuwe thuis.

Alle bewoners konden het pand aan de Turnhoutsebaan op tijd verlaten en bleven ongedeerd. “De kern van de brand zat in de vloer tussen de derde en vierde verdieping”, klinkt het bij de Antwerpse politie. “De brandweer kon niet anders dan die te verwijderen om het vuur met zekerheid te doven. Het hele gebouw liep zware schade op. Om de stabiliteit te vrijwaren, werden na het blussen stutwerken uitgevoerd. Het pand is niet meer bewoonbaar. Voor acht bewoners werd opvang gezocht. Zeven anderen konden terecht bij vrienden of familie.”