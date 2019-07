Flamingo Bar van Tanja Dexters nog geen jaar na opening al gesloten ADA

15 juli 2019

17u49 8 Antwerpen Lang heeft het roze sprookje van de Flamingo Bar op de Groenplaats niet geduurd. De bar waar Tanja Dexters haar naam aan verbond, zou al sinds juni dicht zijn. De reden van stopzetting is niet duidelijk. Een faillissement zou er niet mee gemoeid zijn.

Met veel tromgeroffel en de nodige controverse opende in september de Flamingo Bar van Tanja Dexters. Bekend Vlaanderen, influencers en de politie waren er vaste klant aan huis. De politie omdat de zaak aanvankelijk niet beschikte over een drankvergunning beschikte. Dat euvel werd snel opgelost en Dexters zwierde regelmatig een selfie op sociale media pronkend in haar eigen bar.

Maar sinds juni zou de roze bar niet meer bestaan en zou er zelfs een afscheidsfeestje gehouden zijn. Al bestaat de zaak nog in de officiële papieren, de stad Antwerpen bevestigt wel dat de zaak dicht is. De reden van ophouden is niet helemaal duidelijk, al zou er van een faillissement geen sprake zijn.