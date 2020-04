Fitness FitalityClubs biedt online trainingsplatform

aan voor zorgverleners Annelin Marien

03 april 2020

18u13 0 Antwerpen De vijf Antwerpse FitalityClubs bieden vanaf maandag 6 april hun gezamenlijke trainingsplatform FitalityClubs Online Community (FOC) gratis aan voor alle zorg- en hulpverleners, ongeacht of ze lid zijn van een van deze clubs, en dit voor de volledige duur van de coronacrisis. Wie werkzaam is in de zorg, kan een toelatingsverzoek sturen naar de gesloten Facebookgroep FitalityClubs Online Community met het begeleidende bericht “Ik ben zorgverlener”.

Om hun leden tijdens de coronacrisis niet in de kou te laten staan, startten de vijf FitalityClubs twee weken geleden met de FitalityClubs Online Community (FOC), een gezamenlijk platform rond training en een gezonde levensstijl. Via het online platform biedt de fitnessketen wekelijks 35 live sportlessen aan, van yoga en stretchen tot BBB.

Vanaf maandag 6 april krijgen zorg- en hulpverleners gratis toegang tot de FitalityClubs Online Community, ongeacht of ze lid zijn van een van deze clubs, en dit tot de ‘lockdown light’ ten einde is. Het volstaat dat ze een toelatingsverzoek sturen naar de gesloten Facebookgroep FitalityClubs Online Community met het begeleidende bericht “Ik ben zorgverlener”. “Op die manier willen we onze duit in het zakje doen en mee onze schouders zetten onder het fantastische werk dat de vele zorg- en hulpverleners in België elke dag leveren.”