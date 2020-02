Financial Times: “Antwerpen is tweede beste stad in Europa om te investeren” CVDP

11 februari 2020

11u44 0 Antwerpen De stad Antwerpen scoort de tweede plaats in de prestigieuze ‘European Cities and Regions of the Future 2020/21’-rankings van fDi Intelligence, het kenniscentrum van de Financial Times. De stad won deze titel in de categorie ‘grote steden’ dankzij haar strategie om buitenlandse investeringen aan te trekken. Dit onder andere door de groei van het stedelijke ecosysteem rond digitale innovatie.

FDi Intelligence publiceert de meest prestigieuze rankings voor ondernemende steden. Een team van experten vergelijkt steden van over de hele wereld op basis van hun potentieel en aantrekkelijkheid voor internationaal ondernemerschap en investeringen. Voor de ‘European Cities of the Future 2020/21’-rankings verzamelde fDi Intelligence data en cijfermateriaal van 319 steden, en dienden 161 steden een dossier in.

Bij de categorie ‘grote steden’ bekleedt Antwerpen dit jaar na Glasgow de tweede plaats voor ‘fDi strategy’. Dit betreft de strategie om buitenlandse investeringen aan te trekken. In de vorige Europese ranking scoorde de Scheldestad nog een zesde plaats in deze ranking. Als enige stad in de Benelux in de top 10 blijft de stad hiermee verschillende Britse, Duitse en Franse steden voor. Als ‘grote stad’ werd Antwerpen door fDi Intelligence ook bekroond voor zijn connectiviteit.

Verdubbeling van aantal start-ups

Als motivatie voor de hoge ranking van Antwerpen verwijst fDi Intelligence naar de sterke groei van het stedelijke ecosysteem voor digitale innovatie. Opvallend in dit kader is dat in de afgelopen 6 jaar het aantal start-ups en scale-ups in de stad is verdubbeld en het opgehaalde kapitaal is verviervoudigd. Ook in andere sectoren kon Antwerpen recent met verschillende investeringen uitpakken. Zo koos INEOS de Scheldestad als locatie voor de grootste investering in de chemische industrie van de laatste 20 jaar in Europa. DHL Express besliste een nieuw distributiecentrum te vestigen op Blue Gate Antwerp en ook BASF en Borealis kondigden belangrijke investeringen in de haven aan.

Claude Marinower, schepen voor economie, industrie en digitalisering reageert tevreden: “Het resultaat dat we behaald hebben in deze gerenommeerde rankings, toont aan dat onze open-voor-businessstrategie internationaal gewaardeerd wordt. En daar mogen we absoluut trots op zijn.” Burgemeester Bart De Wever vult aan: “Dat Antwerpen hoog blijft scoren op vlak van connectiviteit, zet onze rol als logistiek hart van onze regio in de verf. Onze uitstekende verbinding met de wereld via de haven, nabijgelegen luchthavens, een sterk spoor- en centraal gelegen wegennet en een snel uitbreidende digitale infrastructuur is een troef die we zullen blijven uitspelen.”