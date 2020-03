Finale in 1B: Beerschot Town opent drie uur voor finalematch tegen OHL PhT

06 maart 2020

19u33 0 Antwerpen Het bestuur van Beerschot vraagt de supporters om zondag op tijd af te zakken naar het uitverkochte Olympisch Stadion. Al om 13 uur opent Beerschot Town aan de hoofdingang. Sfeergroep Armata Viola heeft nog helpende handen nodig: wie nog wil meewerken aan een mooie actie voor de match tegen OHL, is welkom vanaf 10 uur.

De laatste 250 tickets voor de heenwedstrijd van de promotiefinale in 1B waren donderdag op zeven minuten de deur uit. Het stadion zal met 12.000 toeschouwers nokvol zitten. Of dat de voorbode is van het befaamde ‘Carnaval op ’t Kiel’ weten we iets voor 18 uur. In Beerschot Town openen de drank- en eetkramen om 13 uur. DJ Arisu is ‘in the house’. Een hoogtepunt wordt de aankomst van de spelersbus om 14 uur.

Sfeeractie

Armata Viola werkt aan een bijzondere sfeeractie. “Na de beslissende match voor de periodetitel op Lokeren zijn we in gang geschoten”, zegt woordvoerder Guy Van Hecke. “We kunnen rekenen op steun van de club en heel wat supporters. Het resultaat zul je zien in de ‘kleine’ tribune en achter de goal aan ‘de fles’ (kant Atletenstraat).”

Aftrap van Beerschot-OHL om 16 uur.