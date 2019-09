Finale Beker van België Freestyle BMX opnieuw naar Park Spoor Noord Jan Aelberts

09 september 2019

20u11 4 Antwerpen Het openlucht-skatepark in Park Spoor Noord is op zondag 22 september voor de tweede keer op rij de eindstop van de Beker van België BMX. Die dag kunnen rijders in verschillende categorieën de laatste punten verdienen om de beker te veroveren.

De voorbije maanden hebben de beste Belgische Flatland en Park BMX’ers verspreid over vier wedstrijden punten kunnen verzamelen, maar het is op zondag 22 september in Antwerpen dat de beslissing valt over wie de beker van België Freestyle BMX 2019 in de lucht mag steken.

WK in China

“Het is een unieke kans om onze toppers aan het werk te zien”, zegt schepen voor sport Ludo Van Campenhout. “Dit tornooi is dit jaar meer dan de bekerfinale. Deze wedstrijd vormt meteen de laatste grote ontmoeting voor het wereldkampioenschap in China, waar onze BMX’ers zich kunnen plaatsen voor de Olympische spelen. Het spreekt vanzelf dat ze op 22 september dus alles uit de kast zullen halen en hun beste tricks tonen. Ik roep iedereen dan ook op om deze topatleten aan te komen moedigen.”

Niet enkel de professionele rijders zullen aan het werk te zien zijn. De wedstrijd is open voor iedereen die aan freestyle BMX doet. Er wordt gestreden in vier verschillende categorieën: junior (jongens -15 jaar), open amateur (heren boven 15 jaar), dames (alle leeftijden) en de Pro klasse.

Het publiek is welkom van 10 tot 18 uur aan het skatepark van Park Spoor Noord. De toegang tot het evenement is volledig gratis. Meer info via www.bemxfreestyle.com.