Filmscenario van Louis Paul Boon van 4.000 euro opgedoken bij De Slegte Antwerpen Jan Aelberts

03 december 2019

20u00 0 Antwerpen Het Antwerpse antiquariaat De Slegte is onlangs op een oud, ongebruikt filmscenario van schrijver Louis Paul Boon gestoten en heeft het aangekocht uit een privécollectie. Het zou gaan om het oudste filmscript dat L.P. Boon ooit schreef. Het document wordt van 6 tot 8 december te koop aangeboden op de Mechelse Antiquarenbeurs.

Louis Paul Boon begon kort na de bevrijding aan het einde van WOII te experimenteren met filmscripts. Van het allereerste van deze scenario’s, “Niets dan wat oorlog” was de originele tekst zoek. Het Antwerps antiquariaat De Slegte biedt nu het originele typoscript van dit scenario, samen met andere handschriften, brieven en gesigneerde boeken, aan op de Mechelse Antiquarenbeurs. De Slegte hoopt 4.000 euro te krijgen voor het topstuk.

Volgens De Slegte is de invloed van film op het werk van Louis Paul Boon moeilijk te overschatten. Minder bekend is dat hij zelf ook de ambitie had om films te maken. Bij gebrek aan geld is het er echter nooit van gekomen.

De Internationale Antiquarenbeurs in het Mechelse Cultuurcentrum loopt van vrijdag 6 tot en met zondag 8 december. Meer informatie hier.