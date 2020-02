Filmhuis Klappei krijgt dan toch nog potje geld van stad PhT

18 februari 2020

16u45 1 Antwerpen Filmhuis Klappei kan dan toch rekenen op subsidies vanuit de stad. De gemeenteraad zette maandag het licht op groen voor een financiële injectie in het stedelijk buurtwerk. Zo komt ook 21.200 euro bij Klappei terecht.

“Klappei is veel meer dan een filmhuis”, stelt het kabinet van schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a). “Het is voor Antwerpen-Noord een belangrijk buurt- en ontmoetingscentrum. Een mooi voorbeeld van kleinschalige initiatieven die het verschil maken. In dichtbevolkte wijken versterken ze de samenhang en bieden ze een uniek vrijetijdsaanbod. Vaak zijn deze plekken een broedplaats voor jong talent. Daar moeten we trots op zijn.”

De subsidie van 21.200 euro is voor een jaar toegekend, maar kan volgens het kabinet perfect worden verlengd. Dat de steun eerder geschrapt was, zorgde voor grote onrust. Klappei was al volop oplossingen aan het zoeken. Overigens bleven de subsidies vanuit het district wel behouden. Maar die zijn bestemd voor schoolvoorstellingen.