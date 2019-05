Exclusief voor abonnees Filip Dewinter (Vlaams Belang): “Ik herken me wel in Dries Van Langenhove: Sturm und Drang, gezond radicaal” Antwerpse lijsttrekker voor het Vlaams parlement zet stappen opzij voor de jeugd Philippe Truyts & Frederik De Swaef

23 mei 2019

06u00 10 Antwerpen Politiek pensioen? Zo ver is het nog lang niet voor Filip Dewinter (56). Hij blijft een onmisbaar stemmenkanon voor Vlaams Belang. Dewinter zet wel stappen opzij voor de jeugd. Voorzitter Tom Van Grieken (32) neemt het kopmanschap in de Kamer over, in de Antwerpse gemeenteraad wordt Sam Van Rooy (33) de nieuwe fractieleider. Dewinter trekt de Vlaamse lijst. “Ze zijn nog niet van me af: ik blijf de luis in de pels.”

Een file heeft de Antwerpse Ring op slot gedraaid. Filip Dewinter woont in Ekeren, ten noorden van de stad. Net als een van de interviewers arriveert hij een stuk later.

Mobiliteit is een Vlaamse bevoegdheid. Uw partij wil geen rekeningrijden. Hoe gaat u dan de files aanpakken?

“Sinds de jaren 70 zijn er in dit land amper nieuwe wegen aangelegd. Intussen is het wegtransport verdrievoudigd. Ofwel haal je het aantal auto’s naar beneden met bijvoorbeeld rekeningrijden. Deze autopest-maatregel is dankzij Vlaams Belang afgevoerd, maar zou er alsnog kunnen komen na de verkiezingen. Ofwel breid je het wegennet uit. Ik ben voor de gulden middenweg. We mogen de automobilist niet de schuld van de files geven, de overheid is verantwoordelijk. De Oosterweelverbinding moet er zeker komen. Het zware vrachtverkeer stuur je via een tolvrije Liefkenshoektunnel. Maak ook werk van het Haventracé (A102, red.) om de Ring te ontlasten.”

U bent gekant tegen de lage-emissiezone (LEZ).

“Die is asociaal. Je treft mensen van 70-80 jaar die nog met een oude wagen rijden en geen nieuwe meer kunnen of willen kopen. Het is ook hypocriet dat je de LEZ kunt afkopen, zo lang je voor je vervuilende wagen genoeg centen hebt. Ik betwijfel ook of de lucht door de LEZ veel schoner wordt. Als er één cruise- of containerschip de Antwerpse haven binnenvaart, komt dat overeen met de uitstoot van een paar 100.000 auto’s. En vergeet de Ring niet, een open fijnstofriool die buiten de lage-emissiezone ligt.”

Uw partij spreekt ook over klimaathysterie. U hebt drie dochters en drie kleinkinderen. Bent u niet ongerust over hun toekomst?

