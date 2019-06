Filip Dewinter prikt, maar Jinnih Beels (sp.a) zegt geen woord over ambitie voor sjerp PhT

25 juni 2019

09u15 3 Antwerpen Filip Dewinter (Vl. Belang) deed op de gemeenteraad zijn uiterste best om Bart De Wever (N-VA) en Jinnih Beels (sp.a) uit hun tent te lokken, zodat ze iets zouden zeggen over de burgemeestersambities van de socialistische schepen. Maar Beels zweeg als vermoord, De Wever vond de interpellatie van Dewinter hooguit ‘amusant én pathetisch’.

Jinnih Beels stelde zich op verkiezingsdag en ook nog een paar weken daarna kandidaat om Bart De Wever op te volgen als burgemeester, indien die minister-president zou worden. N-VA-fractieleider Johan Klaps reageerde scherp: ‘No paserán, geen sprake’. Zijn partij zal de sjerp nooit uit handen geven, gelet op de wiskundige verhoudingen in het stadsbestuur: 23 zetels voor N-VA, 6 voor sp.a. Maar Filip Dewinter wou toch eens weten wat we aanmoeten met deze ‘vaudeville’. “Wilde Beels de pikorde binnen sp.a duidelijk maken? Of kan sp.a niet leven met een andere N-VA-burgemeester dan De Wever? Wil ze geen Fons Duchateau, Koen Kennis of Annick De Ridder? U bent de redder van sp.a, maar u krijgt enkel stank voor dank”, wierp hij De Wever voor de voeten.

Wouter Van Besien (Groen) schudde het hoofd. En deed een oproep. “Armoede, files en vervuiling nemen toe in deze stad. Maar intussen gaat het over wie burgemeester blijft of wordt. Regel het. Hou je bezig met de maatschappelijke uitdagingen.”

De Wever wees Dewinter erop dat raadsleden hem enkel vragen kunnen stellen over het bestuursakkoord of beslissingen van het college. “Antwoorden op puur politieke vragen kan ik niet. Binnen het college is over deze zaak nog nooit gesproken. Het is gewoon niet aan de orde.”