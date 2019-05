Filip Dewinter lanceert 20-puntenprogramma om islam te verjagen: “Ik wil de rol van Karel Martel spelen” philippe truyts

21 mei 2019

14u34 0 Antwerpen Filip Dewinter (Vlaams Belang) stelde in 1992 nog een 70-puntenplan voor om het ‘vreemdelingenprobleem’ op te lossen, vandaag rekent hij in 20 punten af met de islam in een pamflet: ‘732: de-islamiseer Europa’. “In 732 stopte Karel Martel de islamitische opmars nabij Poitiers. Ik wil de rol van Karel Martel spelen in 2019”, klinkt het bescheiden.

Filip Dewinter koos voor de presentatie voor De Griffier, het laatste Vlaamse café op de Turnhoutsebaan. De Antwerpse top 3 – Dewinter, Anke Van dermeersch en Sam Van Rooy – stond er, nationaal voorzitter Tom Van Grieken niet. “Maar hij heeft het gelezen, hij gaat akkoord met mijn boekje”, beklemtoonde de auteur.

Het 20-puntenprogramma vat de voorstellen samen die de extreemrechtse partij de voorbije jaren lanceerde. Dewinter wil de erkenning en de subsidiëring van de islam als erkende godsdienst intrekken. Hij eist een immigratiestop uit de 57 landen die lid zijn van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (waaronder één Europees land: Albanië) en stelt dat alle moslims die in ons land wonen een ‘loyaliteitsverklaring’ moeten ondertekenen die de gelijkwaardigheid van man en vrouw én de scheiding van kerk en staat erkent. Andere punten zijn onder meer een halal-belasting en een bouwstop voor moskeeën.

Verdeeldheid

Het 88 pagina’s tellende pamflet ‘732’ blikt terug op 14 eeuwen islamitische veroveringsdrang. De beeldspraak is vintage Dewinter. “Er zijn rivieren van bloed gevloeid om Europa Europees te houden.” Of hij er dan geen rekening mee houdt dat de enorme verdeeldheid in de islamitische wereld ook een zwakte is om Europa te onderwerpen? “Daar hebt u misschien een punt. Kijk: mocht de islam een eensgezind blok zijn, dan waren we al langer een vogel voor de kat. Het probleem is dat we in Europa onze eigen identiteit niet meer verdedigen. Het multicultureel denken zorgt voor capitulatiegedrag.”