File aan knooppunt Antwerpen-Haven richting Nederland door ongeval met truck Sander Bral

05 juni 2019

11u04 0 Antwerpen Door een ongeval met een vrachtwagen is er file ontstaan op het knooppunt Ring 2 vanuit Beveren naar de A12 richting Nederland. De truck kwam om een nog onbekende reden in schaarstand te staan over het wegdek.

Het Vlaams Verkeerscentrum vermoedt dat de afhandeling van het ongeval minder dan een uur in beslag zal nemen. Wie van Antwerpen-West richting Nederland moet, rijdt best rond via de Ring rondom de stad om zo de aansluiting op de A12 te vinden.