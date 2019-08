Fietsster bolt rustig door Waaslandtunnel Patrick Lefelon

27 augustus 2019

10u05 11 Antwerpen Het blijft voor automobilisten toch altijd weer schrikken: fietsers in de Waaslandtunnel. Een Antwerpse chauffeur maakte het zopas mee en legde het ongewone beeld vast op foto.

Ondanks camerabewaking, verbodsborden, het ontbreken van fiets- en voetpaden wagen sommige fietsers het toch om door de Waaslandtunnel te rijden. Die is echter enkel bedoeld voor auto’s en brommers. Zij mogen niet harder dan 50 kilometer per uur rijden. Inhalen is verboden.



Het ANPR-camerasysteem houdt dat allemaal nauwgezet in de gaten. Niet alleen de snelheid, ook de volgorde van de wagens wordt opgeslagen. Wie inhaalt, is dus gezien.



Of deze dame op de fiets aan het einde ervan werd opgewacht door de politie, is maar de vraag. Op sociale media getuigen meer automobilisten dat zij fietsers of zelfs voetgangers op hun weg door de Waaslandtunnel tegenkomen.



Enkele jaren geleden was er trouwens een jongedame uit het Waasland die met haar paard door de tunnel wandelde. De amazone vond de huur voor een paardentrailer te duur en besloot het te voet te wagen. Toen moest de politie wel ingrijpen, want het dier werd opstandig door het voorbijrazende autoverkeer.

