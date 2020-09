Fietsster (50) zwaargewond na aanrijding met vorkheftruck



26 september 2020

14u25 0 Antwerpen Vrijdagochtend is een dame van 50 jaar zwaargewond geraakt bij een ongeval aan de Londenstraat. Ze botste tijdens het fietsen tegen de vorken van een vorkheftruck.

De vrouw reed met haar fiets over het fietspad in de richting van de Londenbrug. Ter hoogte van een werf botste ze tegen de vorken van een vorkheftruck. De vrouw belandde op de grond. Ze werd meteen naar het ziekenhuis gebracht waar ze de nodige zorgen kreeg toegediend. De bestuurder van de vorkheftruck beschikte niet over een geldig rijbewijs voor het zware werktuig. Gezien niemand kon aantonen dat de heftruck verzekerd was voor gebruik op de openbare weg, liet de politie de machine takelen.