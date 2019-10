Fietsster (30) wijkt uit voor openzwaaiend portier en wordt aangereden: “Zwaargewond afgevoerd” Jan Aelberts

16 oktober 2019

19u58 18 Antwerpen Bij een ongeval op de Kapelsesteenweg in Ekeren is een fietser zwaargewond geraakt. De vrouw van 30 jaar week uit voor een openzwaaiend portier en werd aangereden.

Het accident gebeurde om 17.20 uur op de Kapelsesteenweg in Ekeren, ter hoogte van de Quick en de Delhaize. De politie van Brasschaat kwam ter plaatse. “Een dame van circa 30 jaar week uit voor een openzwaaiend portier en verliet daarom het fietspad", zegt Tina Bruggeman van de politie van Brasschaat. “Op de rijbaan werd ze gegrepen door een auto. De vrouw is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zou niet meer in levensgevaar verkeren.”