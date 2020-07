Fietsers-en voetgangersbrug Antwerpen-Noord beschadigd nadat politiewagen erover rijdt tijdens achtervolging

Antwerpen

Bij de politie-achtervolging van zondagnamiddag in Antwerpen-Noord is de Parkbrug tussen het Eilandje en Park Spoor Noord beschadigd geraakt. Eén van politiewagens reed over de brug, die enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijk is, om sneller bij de achtervolging te geraken. Het wegdek werd daardoor erg beschadigd geraakt en de brug is tijdelijk afgesloten.