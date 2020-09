Fietsers en voetgangers zondag de baas tijdens ‘Antwerpen Shift’ CVDP

15 september 2020

10u47 0 Antwerpen De Antwerpse binnenstad wordt op zondag 20 september voor de achttiende keer autovrij gemaakt. Dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam ‘Antwerpen Shift’ in plaats van Antwerpen Autovrij. Op die dag valt er heel wat te beleven voor fietsers en voetgangers.

Tijdens Antwerpen Shift wordt het gebied tussen de Amsterdamstraat-Londenstraat, Leien, Jan Van Gentstraat-Vlaamsekaai -Scheldestraat en Scheldekaaien tussen 10 en 18 uur afgesloten voor automobilisten. Ook de kaaien zijn grotendeels autoluw. “Die naamsverandering naar Antwerpen Shift is niet toevallig. Mobiliteit gaat namelijk over zoveel meer dan alleen auto’s. Die dag zal het gaan over alle soorten vervoer”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.

Activiteiten voor iedereen

Antwerpen Shift brengt een programma vol informatie, testparcours en leuke randactiviteiten. De activiteiten gaan door tussen 11 en 17 uur. Gezinnen vinden informatie over slimme vervoersmiddelen voor groot en klein, gecombineerd met pret en actie voor alle gezinsleden. Voor de actieve reizigers biedt Antwerpen Shift zowel inspiratie voor professionele als privéverplaatsingen. Studenten ontdekken hoe ze zich nog vlotter kunnen verplaatsen van de campus naar hun kot, studentenjob of stamcafé.

Nieuw dit jaar zijn de gastprekers. Op twee coworkingplekken geven ze lezingen over de laatste innovaties rond mobiliteit. Er zullen ook verschillende fietstochten plaatsvinden van de Gedempte Zuiderdokken langs groene parken tot Park Spoor Noord. Alle activiteiten zijn coronaproof. Helemaal in het teken van Antwerpen Shift roept de stad bezoekers op om slim naar de stad te komen: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of vanaf een P+R.

Duurzame mobiliteit

Ook haar eigen werknemers probeert de stad zoveel mogelijk te ondersteunen om het woon-werkverkeer en werkverplaatsingen op een duurzame manier te doen. Medewerkers die met de fiets of het openbaar vervoer komen, krijgen een fietsvergoeding of een gedeeltelijke terugbetaling van hun abonnement. “Als een van de weinige grootsteden bieden we het systeem van fietsleasing aan voor ons personeel”, zegt Nabilla Ait Daoud. “Werknemers kunnen andere voordelen inruilen voor een fiets. Na de leasingperiode van drie jaar kunnen ze dan kiezen of ze de fiets teruggeven, overkopen of voor een nieuwe fietsleasing gaan.”

De stad werkt ook structureel aan mobiliteitsoplossingen. Zo was er al een grote centralisatie van diensten in den Bell en ook in de toekomst zullen afdelingen nog nauwer samenwerken op centrale locaties, waardoor het aantal dienstverplaatsingen kleiner wordt. De verplaatsingen die toch plaatsvinden - door parkeerwachters en stadstoezichters, ingenieurs, architecten en operationele ploegen - gebeuren maximaal met (elektrische) dienstfietsen en duurzaam vervoer. Meer info over Antwerpen Shift vind je op de website.