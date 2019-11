Fietser overleeft bij wonder dodehoekongeval met truck: “Toen ik die achterwielen zag, dacht ik: ‘Finito met mij’” Patrick Lefelon

16u42 44 Antwerpen “Dat heet dan ‘Aan de dood ontsnapt”, zegt Tommy Snoeys terwijl hij de foto’s van zijn verhakkelde koersfiets onder de achterwielen van een Roemeense vrachtwagen bekijkt. De 28-jarige Antwerpenaar overleefde donderdagmiddag als bij wonder een dodehoekongeval op het aartsgevaarlijke kruispunt van het Sportpaleis.

Tommy Snoeys die zelf op de Bisschoppenhoflaan woont, reed donderdagmiddag naar zijn zus in Antwerpen-Noord. Zij zouden samen met de kindjes naar de dokter gaan.

Tommy: “Ik kwam aangereden vanaf de Bisschoppenhoflaan en zag dat het verkeerslicht aan het Sportpaleis op groen sprong. Dus ik hoefde niet te remmen en kon gewoon rechtdoor rijden. Enkele voetgangers stapten het zebrapad op. Dan dook uit het niets die Roemeense vrachtwagen op. Hij kwam ook van de Bisschoppenhoflaan en had eveneens groen licht. Ineens zwenkte hij mijn richting uit en gaf gas. Ik botste tegen de zijkant van de cabine en viel op de grond. De vrachtwagen draaide verder af.

Ik zag de dubbele achterwielen van die oplegger op mij afkomen. In een refleks stampte ik mijn fiets van mij weg. Die schoof verder onder de oplegger. Dan denk je: ‘Finito, afgelopen met mij.’ Toch heb ik mij nog kunnen wegduwen, vraag me niet hoe. De wielen zijn nog over mijn rechterheup en -bil gereden. Het volgende wat ik mij herinner, zijn de voetgangers die ter hulp kwamen. Ik kreunde van de pijn aan mijn achterkant. Een buurtbewoonster heeft een kussen gebracht om onder mijn hoofd te leggen.”

Een MUG-spoedarts kwam ter plaatse en bracht Tommy in slaap om beter tegen de pijn te kunnen. Een uur later werd hij wakker in een bed in het Stuivenbergziekenhuis.

Meteen na het ongeval deelde de politie mee dat de fietser “in kritieke toestand” was overgebracht naar het ziekenhuis. Enkele uren later bleek dat allemaal mee te vallen.

Camera’s

Tommy: “Er zijn een hele reeks onderzoeken uitgevoerd en foto’s gemaakt. Mijn heup en mijn bil zijn zwaar gekneusd maar waarschijnlijk niet gebroken. Ik heb ook overal schaafwonden.”

Op het kruispunt staan politiecamera’s. Op de beelden zie je de vrachtwagen op het einde van de Bisschoppenhoflaan afdraaien, maar de eigenlijke botsing op de Schijnpoortweg komt net niet in beeld. Volgens de politie werd de Roemeense chauffeur mogelijk gehinderd door de laagstaande zon. Daar is Tommy het niet mee eens.

“De zon stond inderdaad laag boven het kruispunt maar dat was enkel hinderlijk als je rechtdoor naar Antwerpen-Noord reed. Dan keek je in de zon. Die trucker had daar geen last meer van zodra hij rechtsaf richting Merksem draaide. Ik kan niet geloven dat hij niemand opmerkte aan dat zebrapad. Ik was al halfweg en enkele voetgangers stonden ook al op de rijbaan. Hij was gewoon te gehaast, denk ik.”

Gert Verhulst

Op het kruispunt aan het Sportpaleis gebeuren geregeld zware ongevallen. Een jaar geleden verongelukte een 36-jarige fietser toen hij net als Tommy Snoeys onder de wielen van een afdraaiende vrachtwagen terechtkwam.

Twee jaar geleden raakte een fietser op hetzelfde kruispunt gewond toen hij door tv-maker Gert Verhulst werd aangereden. Verhulst wilde de parking van het Sportpaleis opdraaien.