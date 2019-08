Fietser is filemoe en rijdt doodleuk de Antwerpse Ring op in volle spits Jan Aelberts

06 augustus 2019

19u28 72 Antwerpen Opvallend gezicht tijdens de avondspits vanavond: een fietser laveerde vrolijk tussen de bumperende auto’s op de Antwerpse Ring. Hij riskeert een boete van 150 euro.

Dat de Vlaming filemoe is moeten we niemand uitleggen. Maar een fietser nam vanavond een wel heel groot risico om de avondspits te snel af te zijn. Hij reed vrolijk tussen de auto’s en vrachtwagens op de Antwerpse Ring. De fietser werd gespot aan het knooppunt voor de Kennedytunnel, in de richting van Nederland, waar de E34 en Ring samenkomen. Helaas voor de sportieveling wordt zijn actie niet gewaardeerd door de Belgische wet. Hij riskeert een boete van 150 euro.