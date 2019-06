Fietser (74) valt op boot na crash tegen kind Sander Bral

04 juni 2019

15u15 0

Een fietser is maandagavond ten val gekomen op het Asiadok-Oostkaai in de Antwerpse haven. De fietser moest onverwacht uitwijken omdat er zich plots een kind, dat samen met zijn klasgenootjes op uitstap was, op het fietspad bevond. De fietser botste tegen de jongen en verloor de controle over het stuur. Hij reed zo recht op het dok af. Hij belandde op een boot die aan de kade lag en kwam ten val. De man van 74 jaar liep verschillende verwondingen op en werd overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis voor verzorging.