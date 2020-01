Fietser (56) lichtgewond na aanrijding met tram Jan Aelberts

24 januari 2020

15u45 0 Antwerpen Aan de Brouwersvliet liep een fietser van 56 jaar gisteren in de namiddag lichte verwondingen op bij een ongeval met een tram.

De fietser kwam uit de richting van het Eilandje en reed de stad in. Daar was ook een vuilniswagen de weg opgekomen nadat een prioritair voertuig was voorbij gereden. De fietser wilde de straat oversteken achter de vuilniswagen, terwijl er uit de andere richting een tram kwam aanrijden. Beiden hadden mekaar niet gezien. Een aanrijding viel niet te vermijden. Een ziekenwagen voerde het slachtoffer naar het ziekenhuis voor de gepaste medische zorgen.