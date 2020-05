Fietsendief had politiecamera niet gezien Patrick Lefelon

24 mei 2020

13u01 0 Antwerpen Zaterdag belde een man naar de politie omdat zijn elektrische fiets gestolen werd aan de Geelhandplaats.

Het slachtoffer had zijn dure fiets slotvast achtergelaten en toen hij enkele uren later opnieuw wilde vertrekken, was zijn fiets weg.

In de commandokamer van de politie kon op beelden gevolgd worden waar de dief met de fiets naartoe ging. Bij een huiszoeking vonden de inspecteurs er effectief een fiets die verborgen lag onder dekens.

De verdachte had een vouwmes op zak waarvoor een apart proces-verbaal opgesteld werd. De politie arresteerde de man van 49 jaar.