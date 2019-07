Fietsendief giet bier over eigenaar Patrick Lefelon

13 juli 2019

15u25 0 Antwerpen Vrijdagnacht zag een man hoe iemand er met zijn fiets vandoor ging er hoogte van de Quinten Matsijslei.

Het slachtoffer wilde dat niet laten gebeuren en probeerde zijn fiets terug te krijgen. De fietsendief gooide bier in het gezicht van de fietseigenaar waardoor de dief kon vluchten. Het slachtoffer raakte niet gewond en zette de achtervolging te voet in. Ondertussen belde hij de politie. Na een korte achtervolging kon de fietsendief van 34 jaar door een patrouille gevat worden. Die was dronken en werd meegenomen naar het cellencomplex. Het slachtoffer kreeg zijn fiets terug.