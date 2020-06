Fietsendief gepakt dankzij camerabeelden Sander Bral

16 juni 2020

Na een melding van overlast kon de telecommandokamer van de Antwerpse politie in de nacht van maandag op dinsdag vaststellen hoe een man een fiets uit de stalling nam in de Van Maerlantstraat en ermee wegreed. De man werd met behulp van de camera’s in het vizier gehouden en kon onderschept worden door een patrouille. De 56-jarige man gaf toe dat het niet om zijn fiets ging en werd opgepakt.