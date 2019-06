Fietsendief gepakt dankzij alerte getuige Sander Bral

23 juni 2019

15u56 0 Antwerpen De politie heeft een fietsendief opgepakt in de nacht van zaterdag op zondag, kort nadat hij in de Anneessensstraat aan de haal was gegaan met een groene plooifiets.

Een getuige zag hoe de man het hangslot lostrok en met de tweewieler wegreed in de richting van de Gemeentestraat. De cameraoperator in de radiokamer kreeg de verdachte in het vizier en stuurde een van de toegesnelde politiepatrouilles aan. In de Van Arteveldestraat merkte de fietsendief op zijn beurt de combi op en plaatste zich vlug tussen twee geparkeerde auto’s. Toen de politie naast hem halt hield, diste hij meteen een verhaal op over de fiets, die hij zogezegd had geleend van een vriend. De 37-jarige verdachte uit Antwerpen werd opgepakt en voor verder onderzoek meegenomen. De plooifiets werd in bewaring genomen tot de eigenaar zich bij de politie meldt.