Fietsen voor verkeersveiligheid én het klimaat: 1.500 deelnemers op Critical Mass Bike Ride philippe truyts

25 mei 2019

17u02 4 Antwerpen Zo’n 1.500-tal fietsers stroomden zaterdagnamiddag samen in Park Spoor Noord voor de Critical Mass Bike Ride. Eén dag voor de Vlaamse en federale verkiezingen kon er geen twijfel bestaan over de boodschap: de veiligheid van de zwakke weggebruikers moet een speerpunt zijn in het beleid. Uiteraard fietst ook het klimaatprobleem mee.

Ivo Dierckx was zaterdag een van de opvallendste fietsers in het uitstootvrije peloton. De 66-jarige Deurnenaar toert al meer dan 25 jaar rond in een zelfgebouwde amfibiefiets waar ook zijn vriendin Marianne meetrapt. “Vijfentachtig procent van de tijd gebruik ik mijn ‘Ra-vier’ als boot, vooral op Nederlandse wateren. Ik heb een elektrische buitenboordmotor en zonnepanelen die mee energie leveren. Als fiets kan hij niet sneller dan 12 à 15 kilometer per uur. Geheel in regel met mijn filosofie: op het land en het water rustig genieten van de omgeving.”

Bekende politici in het peloton waren onder meer Wouter Van Besien (Groen), Jo Vermeulen (sp.a) en Jos D’Haese (PVDA).