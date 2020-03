Fietsen van Swapfiets blijven beschikbaar tijdens coronacrisis: “Medewerkers houden zich strikt aan voorzorgsmaatregelen” Jonathan Bernaerts

23 maart 2020

10u29 0 Antwerpen De fietsen van Swapfiets, het fietsabonnement met de blauwe voorband dat onder meer in Antwerpen actief is, blijven beschikbaar tijdens de coronacrisis. Swapfiets blijft fietsen aan huis leveren en fietsherstellingen, -leveringen- of -wissels aan huis die inbegrepen zijn in het maandelijkse abonnementsgeld, kunnen zoals altijd aangevraagd worden.

“Verplaatsingen dienen absoluut beperkt te blijven tot het strikt noodzakelijke, maar voor wie zich toch moet verplaatsen, blijft de fiets een goede optie”, zegt Thomas Schiltz, country operations manager Belgium van Swapfiets. “Het is belangrijk dat mensen die zich moeten verplaatsen, dat kunnen blijven doen. Daarom vinden we het bij Swapfiets belangrijk om continuïteit in onze service te voorzien, weliswaar met aangepaste maatregelen. Ook recreatief fietsen - alleen of met het gezin - voor een klein ommetje mag, en wordt zelfs aangeraden. Swapfiets blijft daarom beschikbaar.”

De winkels van Swapfiets zijn gesloten maar het bedrijf blijft fietsen aan huis leveren of op een andere door de klant gekozen locatie. Fietsherstellingen en fietsleveringen- of wissels aan huis die inbegrepen zijn in het maandelijkse abonnementsgeld, kunnen zoals altijd aangevraagd worden via de Swapfiets App, de site of per telefoon.

Voorzorgsmaatregelen

“Om de veiligheid van de medewerkers en de klanten te garanderen, houden de medewerkers van Swapfiets zich strikt aan de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen”, gaat Schiltz verder. “Ze houden ten allen tijde minstens twee meter afstand tot de klant, zowel bij levering, wissel of reparatie. De Swapfietsmedewerkers dragen beschermende handschoenen en ontsmetten vaak aangeraakte oppervlaktes zoals handvaten en zadels extra.”

Bij Swapfiets, herkenbaar aan de typische blauwe voorband, kan je voor een vast bedrag per maand een kwaliteitsvolle stadsfiets met diefstalverzekering huren waarbij er bij een defect zoals een lekke band een fietsenmaker langskomt om de fiets te herstellen of te “swappen” voor een ander exemplaar. Het bedrijf stelt zowel gewone fietsen als elektrische fietsen ter beschikking in Antwerpen en Brussel.