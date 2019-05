Fietsdief verraadt zichzelf door gevaarlijk manoeuvre Sander Bral

28 mei 2019

In de Wipstraat in de Kievitwijk zag het wijkteam van de politie hoe een fietser zonder te kijken de straat overstak. Dat gebeurde aan een oversteekplaats voor voetgangers. Gezien het gevaarlijke manoeuvre en de overtreding die de man beging, werd de fietser gecontroleerd. De politie zag dat de fiets gemerkt was. Omdat het om een dure fiets ging, deed het wijkteam van de regio Centrum voor de zekerheid nazicht in de databanken. Dat was een goede beslissing, want de fiets stond geregistreerd als gestolen. De betrokkene van 36 jaar mocht meteen mee naar het kantoor voor een verklaring.