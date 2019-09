Fietsdief met waslijst aan feiten gepakt aan school Sander Bral

24 september 2019

Een school in de Verbondstraat verwittigde de politie omdat op camerabeelden te zien was hoe een verdachte man een fiets had gestolen uit de private fietsenstalling. Volgens de getuige was dit niet de eerste keer. De man was komen aanrijden op een fiets, knipte een slot door en reed met zijn ‘nieuwe’ fiets weg. Een politiepatrouille bleef een tijdje ter plaatse en kon de man vatten toen hij de fiets die hij had achtergelaten, kwam ophalen. De man bleek uitgebreid gekend voor allerhande feiten en verblijft illegaal in ons land. Hij werd gearresteerd en wordt voorgeleid.