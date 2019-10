Fietsdief krijgt slot net niet doorgezaagd voor politie hem betrapt Sander Bral

04 oktober 2019

15u35 0 Antwerpen Op de Rubenslei verwittigde een bewoonster donderdagavond de politie omdat ze zag hoe een man aan gestalde fietsen prutste.

De politie kon bij aankomst vaststellen hoe hij bezig was met het doorzagen van een slot. Hij was in het bezit van een ijzerzaag en was er bijna in geslaagd het slot los te maken. De man werd ter plaatse gearresteerd. De politie besloot ook zijn wagen te doorzoeken, daarin werd een fiets aangetroffen met het slot er nog aan. Omdat er een vermoeden is dat deze fiets gestolen is, werd hij in beslag genomen.